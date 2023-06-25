Родион Газманов о поездке в Заполярье: «Где, как не в Мурманске, встретиться с отцом!»

Юлия Михалкова удивилась длинному полярному дню в Кольском крае. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске приехали певец Родион Газманов и актриса Юлия Михалкова, которые приняли участие в фестивале-форуме волонтеров «Арктика. Лед тронулся» и помогали навести уборку на берегу Кольского залива 24 июня.

Знаменитый отец Родиона, Олег Газманов, тоже оказался в это время в Мурманской области. Певец выступал в Полярных Зорях.

- Погода жаркая и, кажется, я знаю, кто привез в Мурманск «ясные дни», - улыбается Родион. - Где, как не в Мурманске встретиться с отцом? Случайно узнал, что он тоже здесь. Встретились за завтраком.

А Юлия Михалкова удивилась длинному полярному дню в Кольском крае.

- Очень необычно и непривычно! - отметила актриса.

Напомним: Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали, какая мечта сбылась у них в Териберке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru