Просил купить продукты и перевести деньги. В Мурманске ждет суд мошенника, обманувшего таксистов на 350 тысяч рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Краснодарского края, который обманул 15 таксистов, в том числе пятерых - из Мурманской области. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ.

Так, с декабря 2021 по март 2022 года в отделы полиции разных регионов страны стали поступать обращения от водителей такси.

- Таксистам поступал заказ на поездку, после чего звонил заказчик - неизвестный мужчина, который представлялся правоохранителем и просил купить продукты во время следования к точке заказа машины, а также перевести деньги на его номер телефона. Водители выполняли просьбу «высокопоставленного» заказчика, после чего последний переставал выходить с ними на связь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Афериста задержали в Волгоградской области. Выяснилось, что о схеме по хищению денег у таксистов он узнал, когда находился в местах лишения свободы. Отбыв срок и запомнив примерную схему преступления, тот решил действовать подобным образом.

Общий ущерб, причиненный таксистам, составил около 350 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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