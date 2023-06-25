Под Апатитами перевернулся квадроцикл с двумя маленькими детьми

Мужчина выпил и решил прокатить детей на квадроцикле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 25 июня под Апатитами произошло ДТП с участием одного транспортного средства и двумя пострадавшими. Между дач в поселке Тик-Губа на квадроцикле катался пьяный водитель, с ними были два ребенка в роли пассажиров.

- Пилот разогнал мотовездеход до приличной скорости, но не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось. Оба юных пассажира принялись громко кричать. Жарким вечером в поселке было много дачников. Все они тут же бросились на помощь пострадавшим: поставили технику на колеса и позаботились о малышах до приезда оперативных служб, - сообщает «ХибИнформБюро».

От освидетельствования на алкоголь мужчина отказался. Одному из детей медицинскую помощь оказали на месте, а вот четырехлетнего мальчика увезли в больницу.

Напомним: под Оленегорском четверо подростков катались на чужой машине, а после уходили от экипажа ДПС и улетели в кювет.

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