Под Апатитами столкнулись машина и мотоцикл, пострадал один человек

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Фото: vk.com/murman01

Днем 24 июня под Апатитами произошло ДТП с пострадавшим. Сообщение о столкновении машины Kia Rio и мотоцикла Yamaha на четвертом километре дороги «Кола» - Апатиты поступило в экстренные службы в 15.46.

- В ДТП пострадал один человек, его госпитализировала бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП в Оленегорске, которое совершили подростки, решившие покататься на Ford.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru