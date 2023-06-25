Ездил без прав, подрался, угнал. Житель Мурманска за сутки совершил сразу несколько глупых преступлений

Житель Мурманска после всех своих выходок попал в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманчанин за сутки успел совершить сразу несколько преступлений и в итоге оказался в отделении полиции.

Ранним утром 24 июня - в 4.20 - мужчину за рулем Mazda остановили сотрудники ДПС у дома №47а на улице Зеленой. Выяснилось, что северянин ездил без прав. За это в отношении водителя составили административный протокол, а машину отправили на спецстоянку. Но такой расклад дел мужчине не понравился.

- Следующей ночь он перелез через забор и проник на стоянку, после чего угнал автомобиль. Но через короткое время его нашли стражи порядка, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

До того, как приехали правоохранители, северянин успел еще и стать участников драки.

- После угона во дворе одного из домов на улице Бредова между владельцем автомобиля и двумя неизвестными гражданам произошел словесный конфликт, переросший в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех участников и доставили их в отдел полиции, - сообщила представитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В отношении водителя, который угнал свою же машину, также составили еще один административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

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