Вода в реке Кола в Мурманской области прогрелась до +19

Вода в Коле прогрелась до +19, но купаться запрещено. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этой неделе в Мурманскую область вернулась жаркая летняя погода, северяне с удовольствием проводят время на свежем воздухе. Многие на выходных поехали на водоемы, чтобы отдохнуть у воды.

- 24 июня температура воды в реке Кола в районе Зверосовхоза составляет +19, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Однако купаться ни в одном озере, водохранилище или в реке в Мурманской области нельзя. В МЧС региона объяснили, почему.

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