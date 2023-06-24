В Архангельске произошла утечка хлора, один человек получил отравление

Утечка произошла на территории компании по приему металлолома. Фото: vk.com/aocc29

В Архангельске экстренные службы выезжали на утечку хлора, которая случилась на территории компании по приему металлолома на улице Дачной. Как рассказал сотрудник предприятия, во время сортировки у 40-литрового баллона повредился вентиль, из-за чего другой работник получил отравление.

К месту отправились спасатели, в том числе оперативная группа по работе с опасными химическими веществами.

- На месте спасатели и пожарные организовали локализацию для недопущения выхода газа в окружающую среду и уменьшения зоны распространения. Пострадавший самостоятельно покинул зону аварии, обратился к медикам скорой медицинской помощи. Аварийный баллон поместили в емкость с нейтрализующим раствором. На месте работ постоянно проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха специализированными газоанализаторами, - сообщили в Службе спасения им. И.А. Поливаного.

Поврежденный баллон освободили от газа, промыли и утилизировали. Фото: vk.com/aocc29

После того, как баллон остался без хлора, его промыли и распилили.

Напомним: в Молочном прошли учения по ликвидации ЧС. По сценарию, на складе водоканала произошла утечка хлора, из-за чего «погибли» и «пострадали» люди. Спасатели отработали авиаудар и химическое отравление.

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