Жители Спутника боятся создания у них фельдшерско-акушерского пункта

В Спутнике планируют в 2023 году открыть ФАП. Фото: правительство Мурманской области

Жители Спутника массово оставляют сообщения на странице у губернатора Мурманской области в «ВКонтакте», протестуя против появления в поселке ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта).

- У нас останется только один фельдшер, а врача общей практики и медицинскую сестру переведут в Печенгу во врачебную амбулаторию. Мы просим этого не делать. Так как сейчас в нашем кабинете врача общей практики трудятся четыре человека, и нам, и нашим детям оказывают хорошую медицинскую помощь - можно сдать анализы детям, поставить прививку, сделать ЭКГ, взять справку, направление к врачу, вызвать врача на дом. И поток жителей (так как население поселка растет) каждый день большой. Просим вас рассмотреть эту проблему и не лишать нас медицинской сестра, фельдшера и врача общей практики, сотрудника регистратуры - они нам необходимы. В Печенгу не у всех есть возможность ездить, - написала главе региона Екатерина Ивкова.

На обращения северян отреагировали в минздраве.

- В рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта. По данным администрации Печенгской больницы, вопрос о сокращении должности врача общей практики в амбулатории Печенги не рассматривается, доступность в оказании помощи населению Спутника врачом общей практики не уменьшится, будут созданы новые комфортные условия для оказания первичной медпомощи как для населения, так и для медперсонала, - пояснили в профильном ведомстве.

Напомним: Весной 2023 года жители Краснощелья пожаловались на то, что у местного ФАПа, открытого в сентябре 2021 года, под открытым небом стоит камера для хранения тел умерших. Ее оставили на улице в марте. Ситуацию взяли на контроль представители Народного фронта, а также прокуратура. Представители надзорного ведомства выяснили, что закупка и содержание техники прошло с многочисленными нарушениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru