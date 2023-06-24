В Мурманске прошло совещание с руководителями силовых ведомств

В Мурманске прошло заседание с руководителями различных силовых ведомств. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области повысили меры безопасности в регионе. Причиной стали заявления бизнесмена и руководителя частной военной компании Евгения Пригожина, которые правоохранители оценили как организацию военного мятежа (за это ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы).

- Губернатор провел совещание с руководителями силовых ведомств. Заслушал доклады об обеспечении безопасности на территории Мурманской области. В регионе 24 июня проходят массовые мероприятия в Коле на Поморской набережной выпускников ждет масштабный фестиваль «Арктический берег», в столице региона уже открылись площадки Дня молодежи, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Ранее Андрей Чибис сообщил, что массовые мероприятия отменять не будут. Также глава региона записал обращение к северянам, отметив, что Кольское Заполярье поддерживает президента.

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