Губернатор Мурманской области рассказал, будут ли отменять массовые мероприятия из-за вооруженного мятежа

В Мурманске не будут отменять праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ряде российских регионов проходит контртеррористическая операция после заявлений Евгения Пригожина, которые оценили как вооруженный мятеж. В отношении руководителя частной военной компании возбудили уголовное дело.

В Мурманской области также повысили меры безопасности. На фоне отмены мероприятий в других субъектах, глава Кольского Заполярья рассказал, будут ли принятые такие же шаги у нас.

- Запланированные массовые мероприятия в Мурманской области отменять не планируем, - сообщил Андрей Чибис.

24 июня в Мурманске проходит масштабное празднование Дня молодежи, большой праздник также проходит в Полярных Зорях в честь 50-летия пуска первого энергоблока Кольской АЭС и 55-летия города-спутника.

Напомним: губернатор записал обращение к северянам, отметив, что Мурманская область всегда была с президентом.

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