Мурманская область может повторить рекорд по числу туристов 2022 года

Мурманская область остается привлекательным для туристов регионом. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В 2022 году Мурманская область установила свой рекорд по числу туристов. Если в 2016 году было 330 тысяч гостей, то в 2021-м - уже 486 тысяч, а в 2022-м – 540 тысяч.

- Это абсолютный рекорд за все время для нас и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ. Всего за 4 года Кольское Заполярье посетили более 1,8 миллиона человек, доходы отрасли составили 9,3 миллиарда рублей. С 2019-го по 2022 год вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 миллионов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ожидается, что в 2023 году регион примет не меньшее число туристов.

- В этом году у нас год активного туризма, в прошлом году был год экологического туризма. Думаю, что прирост будет не меньше, - сообщил глава региона ТАСС.

Напомним: с 1 июня 2023 года посещение природных парков и заказников Мурманской области стало платным. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».

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