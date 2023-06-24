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НовостиОбщество24 июня 2023 10:42

Мурманская область может повторить рекорд по числу туристов 2022 года

За год регион посетило 540 тысяч человек
Ника СВЕТЛОВА
Мурманская область остается привлекательным для туристов регионом.

Мурманская область остается привлекательным для туристов регионом.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В 2022 году Мурманская область установила свой рекорд по числу туристов. Если в 2016 году было 330 тысяч гостей, то в 2021-м - уже 486 тысяч, а в 2022-м – 540 тысяч.

- Это абсолютный рекорд за все время для нас и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ. Всего за 4 года Кольское Заполярье посетили более 1,8 миллиона человек, доходы отрасли составили 9,3 миллиарда рублей. С 2019-го по 2022 год вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 миллионов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ожидается, что в 2023 году регион примет не меньшее число туристов.

- В этом году у нас год активного туризма, в прошлом году был год экологического туризма. Думаю, что прирост будет не меньше, - сообщил глава региона ТАСС.

Напомним: с 1 июня 2023 года посещение природных парков и заказников Мурманской области стало платным. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».

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