В Мурманской области создали первую в мире марку из рога оленя

Весит марка 14 г. Фото: www.rgo.ru

Мурманская область привлекла внимание филателистов из разных стран - в Ловозеро создали первую в мире почтовую марку-виньетку из рога оленя. Ее автором стал путешественник, историк почты, член Русского географического общества, член Союза журналистов России и главный почтмейстер Международного сообщества филатуризма Валерий Сушков.

- Рисунок марки-виньетки из рога лося выполнил ловозерский художник Иван Демко. На ней изображен представитель малочисленного коренного населения Мурманской области - саам в национальном костюме на фоне северного сияния, держащий в руках рыбу. Создал марку косторез Владимир Чупров из Ловозера, - сообщили в Русском географическом обществе.

Вес изделия - 14 г, размер - 40 x 53 мм. Ранее похожие марки изготавливали из бивней мамонта и моржа, рога яка, шунгита и янтаря.

Напомним: конверт с оригинальной маркой выпустила Почта России в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина. Его уже поставили в почтовые отделения Мурманской области, региональный тираж составил одну тысячу экземпляров.

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