При заключении договора о целевом обучении определяется место работы будущего врача. Фото: Сергей ГАПОН

137 выпускников Мурманской области собираются поступать по целевому направлению в медвузы России. Столько заявок поступило в минздрав региона.

- Для региона утверждено 77 целевых мест в девяти медицинских высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Мурманска. Обучение будет проводиться по специальностям лечебное дело, педиатрия, стоматология, - сообщили в министерстве.

При заключении договора о целевом обучении определяется место работы будущего врача.

Студентам, которых зачислят на обучение по целевому направлению специалитета будут выплачивать региональную стипендию – 3 тысячи рублей в месяц. Обучающимся на оценки «отлично» и «хорошо» с этого года ежемесячно выплачивается 6 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru