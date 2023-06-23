В соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП с подростками в Оленегорске

Двое из ребят, которые находились в машине, состоят на учете в ПДН. Фото: Мурманск ДТП ЧП
В соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП в Оленегорске, которое совершили подростки, решившие покататься на Ford.
Напомним: за ребятами, которые не собирались останавливаться, шла полицейская погоня. В итоге несовершеннолетний водитель, не справившись с управлением, съехал в кювет. Машина чуть не улетела в озеро.
- В отношении подростка, который управлял автомобилем, составлено более 20 административных материалов, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Двое из ребят, которые находились в машине, состоят на учете в ПДН. Их могут отправить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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