Житель Кандалакши использовал нож как аргумент в споре с другом

С ранами пострадавший обратился в больницу, врачи оценили их как легкий вред здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнему жителю Кандалакши грозит до двух лет лишения свободы за то, что он не смог победить в споре словами, а использовал для этого нож.

Мужчина выпивал со знакомым, который пришел к нему в гости. Приятели под градусом повздорили, и один из них решил доехать свою правоту тем, что ударил друга ножом в бедро.

С ранами пострадавший обратился в больницу, врачи оценили их как легкий вред здоровью.

- Местного жителя 1984 года рождения задержал участковый уполномоченный полиции по месту жительства. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он сознался в содеянном, причину внезапной агрессии пояснил алкогольным опьянением, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Напомним: в Мурманске внесли приговор местной Соньке Золотой Ручке. Северянка пять раз позарилась на чужие деньги и имущество.

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