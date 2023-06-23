В филиале Нахимовского училища в Мурманске состоялся второй выпуск

23 июня в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся второй выпуск - учебу закончили 63 нахимовца. Фото: Администрация города Мурманска

23 июня в мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся второй выпуск - учебу закончили 63 нахимовца.

— Учебное заведение готовит настоящих защитников Родины с юных лет, является гордостью столицы Заполярья. Наши нахимовцы всегда достойно представляют Мурманск на различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, подтверждают высокий уровень подготовки своих наставников и педагогов, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что большинство ребят уже поступили в военные вузы.

Напомним: Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища победил в региональном этапе фестиваля «Без срока давности». Министерство просвещения России подвело итоги фестиваля музейных экспозиций образовательных учреждений.

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