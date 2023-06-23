Движение на автоподъезде к Североморску ограничат на три дня

Автоподъезд к Североморску временно будет перекрыт для движения транспорта, это связано с проведением буровзрывных работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автоподъезд к Североморску временно будет перекрыт для движения транспорта, это связано с проведением буровзрывных работ.

Так, движение ограничат на участке с 19 по 20-й километр автоподъезда 28 июня и от дома №114 по проспекту Героев Североморцев по 20 километр автоподъезда 29 и 30 июня.

- Участки закроют с 10.00 до 12.00. Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более 30 минут, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске на 425 пешеходных переходов нанесут разметку. Большинство запланированных работ уже выполнены.

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