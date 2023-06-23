По словам депутата, директора сняли с должности без объяснения причин. Фото: vk.com/saamy

В Мурманске уволили директора гимназии №2 Марину Скворцову, которая работала в учебном заведении 20 лет. Приказ об увольнении издал городской комитет по образованию.

На ситуацию обратил внимание руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Артур Попов. По его словам, директора сняли с должности без объяснения причин.

- Пообщался с Мариной Николаевной о произошедшем, поскольку ей даже не удосужились назвать причины столь внезапного увольнения. Продолжу разбираться в ситуации и бороться за восстановление этого гениального педагога с 30-летним профессиональным стажем, - поделился он на личной странице в соцсетях.

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в минобрнауки региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru