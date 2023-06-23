В Мурманске на 425 пешеходных переходов нанесут разметку

На проспекте Ленина разметку сделали толстослойным холодным пластиком со светоотражающими элементами. Фото: администрация Мурманска

В этом году в Мурманске приступили к нанесению дорожной разметки раньше, чем обычно. Так, уже выполнили 74% от запланированного объема работ.

- Разметка появилась на 419 пешеходных переходах из 425. Остальные пока в ремонте, - отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

На проспекте Ленина разметку сделали толстослойным холодным пластиком со светоотражающими элементами. Он помогает повысить износоустойчивость и продлить срок службы покрытия.

Напомним: стало известно, где в Мурманской области установлены дорожные знаки, предупреждающие о диких животных.

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