В Мурманске полиция ищет сломавших инсталляцию «На Севере Жить»

Вандалов ищет полиция. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске неизвестные сломали инсталляцию «На Севере Жить», которая находится на площади Пять Углов. Вандалов ищет полиция.

- 13 июня в 23.52 неизвестный повредил хештег, а именно букву «Р». По данному факту «Мурманские городские парки и скверы» направили заявление в УМВД для установки причастных лиц, - сообщили в администрации города.

Северянам напоминают, что общественные территории Мурманска находятся под строгим видеонаблюдением.

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