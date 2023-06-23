Жителей Мурманска предупреждают о проведении боевых стрельб на улице Шевченко

В Мурманске этим летом по будням будут идти боевые стрельбы, о чем предупреждают северян. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске этим летом по будням будут идти боевые стрельбы, о чем предупреждают северян.

- В районе улицы Шевченко, за Восточно-объездной автодорогой, силовые структуры планируют проведение боевых стрельб с июля по август, - сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Жителям рекомендуют быть бдительными, не нарушать границы опасной зоны и следить за установленными ограждениями и знаками.

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