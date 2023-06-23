Дорогу Кола-Мурмаши перекроют для взрывных работ 27 июня

В Мурманской области 27 июня временно перекроют дорогу Кола-Мурмаши. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 27 июня временно перекроют дорогу Кола-Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ.

- С 12.00 до 15.00 на участке автодороги с 8 по 9-й километр будет перекрываться движение (перекрытие составит не более одного часа), - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним: в Мурманске 24 июня ограничат движение авто на площади Спорта.

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