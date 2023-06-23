Североморский Дом офицеров, который посещали Хрущев и Гагарин, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

В Мурманской области стало на один выявленный объект культурного наследия больше. Фото: Минобороны
В Мурманской области стало на один выявленный объект культурного наследия больше. В перечень включили Дом офицеров Северного флота, который расположен в Североморске.
Открыли его в знаковый год Великой Победы - в 1945-м. Здесь репетирует свои выступления ансамбль песни и пляски Северного флота.
- Во время своего визита по Кольскому полуострову в 1962 году Дом офицеров Северного флота посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, а в декабре 1965 года там проходило торжественное собрание личного состава Краснознаменного Северного флота, в котором участвовал Герой Советского Союза и первый космонавт Юрий Гагарин,- сообщили в министерстве культуры Мурманской области.
Дальнейшая экспертиза позволит определить, можно ли признать Дом офицеров как объект культурного наследия, что даст ему особый охранный статус.
Напомним: ранее археологический комплекс на реке Кумжа включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, теперь он находится под охраной. Соответствующее распоряжение опубликовало минкультуры Мурманской области.
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