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НовостиОбщество23 июня 2023 7:34

В Мурманске 22 июня стал одним из самых жарких дней с начала лета

Воздух прогрелся до +23
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Также этот июнь выходит экстремально сухим.

Также этот июнь выходит экстремально сухим.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске четверг 22 июня отметился как четвертый жаркий день в этом месяце. Воздух прогрелся до +23 градусов.

- Всего с начала года у нас отмечено уже девять «двадцатников», - сообщили в паблике Погода в Мурманске (12+).

Также этот июнь выходит экстремально сухим. За 22 дня выпало 13 миллиметров осадков из месячной нормы 56 миллиметров.

Напомним: в Мурманске у озера нашли подберезовик.

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