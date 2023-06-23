В Мурманске 22 июня стал одним из самых жарких дней с начала лета

Также этот июнь выходит экстремально сухим. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске четверг 22 июня отметился как четвертый жаркий день в этом месяце. Воздух прогрелся до +23 градусов.

- Всего с начала года у нас отмечено уже девять «двадцатников», - сообщили в паблике Погода в Мурманске (12+).

Также этот июнь выходит экстремально сухим. За 22 дня выпало 13 миллиметров осадков из месячной нормы 56 миллиметров.

Напомним: в Мурманске у озера нашли подберезовик.

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