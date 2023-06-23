Очевидцы сообщили о погоне с участием подростков в Оленегорске

Другие подробности происшествия уточняются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соцсетях распространяется видео, которое, как утверждают очевидцы, сделали в Оленегорске. На нем - погоня за машиной, в которой были подростки.

— В автомобиле находились несовершеннолетнние. Двое парней и девочка на вид 14-16 лет. В ходе погони сотрудники открывали огонь по колесам автомобиля. В результате ДТП один из подростков ударился головой о лобовое стекло, сейчас находится в реанимации, - сообщили в Telegram-канале «Мурманск ДТП Чп».

Ситуацию прокомментировали в полиции.

— В аварии никто не пострадал, сотрудники полиции огнестрельного оружия для остановки машины не применяли, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Другие подробности происшествия уточняются.

Напомним: под Апатитами 18-летний водитель попал в страшное ДТП из-за трех лосей.

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