Новый комплекс аэропорта «Мурманск» заработает в первом полугодии 2025 года

Определен подрядчик на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Определен подрядчик на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск». Им по итогам торгов стала компания ООО «Спектрум холдинг».

Сдать терминал должны через два года - в эксплуатацию его планируют ввести в первом полугодии 2025 года.

— Конечно, все работы будут вестись не без препятствий для производства. Наша главная цель – не допустить остановки работы воздушной гавани. Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество с нашими новыми партнерами, - сообщила пресс-секретарь аэропорта Ольга Кажинская.

Ранее подрядчик завершил работу над терминалом во Владикавказе, также в процессе работы в Улан-Удэ.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 400 пассажиров в час, площадь - 7065 квадратных метров.

Напомним: в ноябре 2022 года в Мурманской области подписали трехстороннее соглашение о передаче госзаказчиком «Ространсмодернизацией» подрядчику «Промстройсервис» контракта на реконструкцию аэропорта «Мурманск». Готовность поучаствовать в преображении главной воздушной гавани Кольского Заполярья выразила белорусская сторона.

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