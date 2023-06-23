Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 7:18

Новый комплекс аэропорта «Мурманск» заработает в первом полугодии 2025 года

Подрядчиком по итогам торгов стал ООО «Спектрум холдинг»
Ника СВЕТЛОВА
Определен подрядчик на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск».

Определен подрядчик на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Определен подрядчик на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск». Им по итогам торгов стала компания ООО «Спектрум холдинг».

Сдать терминал должны через два года - в эксплуатацию его планируют ввести в первом полугодии 2025 года.

— Конечно, все работы будут вестись не без препятствий для производства. Наша главная цель – не допустить остановки работы воздушной гавани. Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество с нашими новыми партнерами, - сообщила пресс-секретарь аэропорта Ольга Кажинская.

Ранее подрядчик завершил работу над терминалом во Владикавказе, также в процессе работы в Улан-Удэ.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 400 пассажиров в час, площадь - 7065 квадратных метров.

Напомним: в ноябре 2022 года в Мурманской области подписали трехстороннее соглашение о передаче госзаказчиком «Ространсмодернизацией» подрядчику «Промстройсервис» контракта на реконструкцию аэропорта «Мурманск». Готовность поучаствовать в преображении главной воздушной гавани Кольского Заполярья выразила белорусская сторона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru