В Мурманске у памятника Алеше прошел митинг ко Дню памяти и скорби

Первый замгубернатора подчеркнула, что сейчас страна и северяне в том числе вновь встали на защиту мирных людей. Фото: gov-murman.ru/

22 июня в Мурманске у памятника Алеше прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В тот день, 82 года назад, фашистская Германия без объявления войны напала на СССР.

В митинге в том числе приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его заместитель Оксана Демченко.

- Наш народ заплатил страшную цену за эту победу, мы потеряли 27 миллионов человек. Даже сложно представить, ведь эти люди жили своими планами, своими мечтами и надеждами, но отдали свои жизни ради победы, – сказал губернатор Андрей Чибис.

Первый замгубернатора подчеркнула, что сейчас страна и северяне в том числе вновь встали на защиту мирных людей.

- Мы живем в непростое время. Нацизм опять поднял голову. И наши ребята, наши бойцы сейчас сражаются с ним, показывая тот подвиг и то мужество, которое было передано им с исторической памятью от наших предков. И мы верим, что Победа будет за нами, – сказала Оксана Демченко.

Напомним: Shaman в полярный день зажег свечу памяти в Мурманске.

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