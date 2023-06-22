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НовостиОбщество22 июня 2023 15:01

В Мурманской области на день ведут сухой закон

На День молодежи в Мурманской области запретят продажу алкоголя
Ника СВЕТЛОВА
Такие же безалкогольные праздники - День защиты детей, Последний звонок, Первое сентября.

Такие же безалкогольные праздники - День защиты детей, Последний звонок, Первое сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области приближается день, когда в магазинах нельзя будет купить алкоголь. Сухой закон на сутки введут 24 июня, когда отмечается День молодежи.

Такие же безалкогольные праздники - День защиты детей, Последний звонок, Первое сентября.

Напомним: в Мурманске 24 июня пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи, на который приглашают северян. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

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