В Мурманской области на день ведут сухой закон

Такие же безалкогольные праздники - День защиты детей, Последний звонок, Первое сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области приближается день, когда в магазинах нельзя будет купить алкоголь. Сухой закон на сутки введут 24 июня, когда отмечается День молодежи.
Такие же безалкогольные праздники - День защиты детей, Последний звонок, Первое сентября.
Напомним: в Мурманске 24 июня пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи, на который приглашают северян. С подробной программой можно ознакомиться здесь.
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