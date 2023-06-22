Глава администрации Мурманска и уполномоченный по правам человека проведут прием граждан

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8152) 45-84-16 (администрация города) либо 8 (8152) 45-31-16 (аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске прием граждан по личным вопросам проведут глава администрации города Юрий Сердечкин и уполномоченный по правам человека Михаил Шилов.
- Встреча состоится 27 июня в 15.00 в мэрии (проспект Ленина, 75), - отметил глава администрации.
Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8152) 45-84-16 (администрация города) либо 8 (8152) 45-31-16 (аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области).
Напомним: площадь Пять Углов в Мурманске стала лидером голосования за объекты благоустройства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru