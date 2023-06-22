Глава администрации Мурманска и уполномоченный по правам человека проведут прием граждан

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8152) 45-84-16 (администрация города) либо 8 (8152) 45-31-16 (аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области). Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прием граждан по личным вопросам проведут глава администрации города Юрий Сердечкин и уполномоченный по правам человека Михаил Шилов.

- Встреча состоится 27 июня в 15.00 в мэрии (проспект Ленина, 75), - отметил глава администрации.

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (8152) 45-84-16 (администрация города) либо 8 (8152) 45-31-16 (аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области).

Напомним: площадь Пять Углов в Мурманске стала лидером голосования за объекты благоустройства.

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