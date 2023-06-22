«Мой друг был потрясающ!» Профессор МГТУ Феликс Щербина одержал победу на Чемпионате по легкой атлетике

Среди спортсменов от 80 до 84 лет Феликс Александрович победил в прыжках в длину. Фото: gorsport51.ru/

Профессор Мурманского государственного технического университета Феликс Щербина принял участие в московском Чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов и одержал несколько побед.

Среди спортсменов от 80 до 84 лет Феликс Александрович победил в прыжках в длину — 3 метра 60 сантиметров и в тройном прыжке — 7 метров 88 сантиметров, сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации Мурманска.

- Мой друг и коллега Феликс Щербина просто был потрясающ! — прокомментировал знаменитый рекордсмен мира в прыжках в длину, профессор Игорь Тер-Ованесян. — Хочу приехать в Мурманск и у вас на Севере обнять моего замечательного товарища. Таких ветеранов спорта надо беречь и ценить!

Напомним: 51 спортсмен из Мурманской области вошел в состав сборных команд России.

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