В Мурманске будут готовить специалистов для обеспечения потребностей Севморпути

Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В вузах Мурманской области будут готовить кадры для обеспечения потребностей Северного морского пути. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- В университетах Арктической зоны должны быть предусмотрены образовательные программы для подготовки таких специалистов. Этот вопрос до 1 августа будет отрабатывать Минобрнауки вместе с Минтрансом, «Росатомом», и нами - главами регионов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Ранее стало известно, что Мурманск вошел в топ-5 регионов по востребованности вахтовиков.
Напомним: мурманские студенты стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна».
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