В Мурмашах дотла сгорел микроавтобус Ford Transit

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Мурмашах сгорел дотла микроавтобус Ford Transit. Машина полыхала возле дома №33 на улице Советской.

- На место происшествия оперативно выехали спасатели, в 14.31 пожар полностью ликвидирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Автомобиль выгорел полностью на площади шесть квадратных метров.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: подросток отравился угарным газом во время пожара на стадионе в Снежногорске.

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