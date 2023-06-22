Shaman об акции в Мурманске: Пусть блеск миллионов огней напомнит о миллионах сердец, бившихся ради Великой Победы!

В День памяти и скорби, певец принял участие в акции «Свеча памяти».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
20 июня в Мурманске состоялся единственный концерт певца Shaman. Он смог собрать полный Ледовый дворец спорта, а также дал небольшой импровизированный концерт уже после основного выступления.
Но на этом его пребывание в Мурманске не закончилось. В 4 утра 22 июня, в День памяти и скорби, певец принял участие в акции «Свеча памяти», которая прошла у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
- Пусть блеск миллионов огней, которые сегодня зажгутся по всей стране, напомнит о миллионах сердец, бившихся в унисон ради нашей общей Великой Победы! А еще в эти минуты частицы пламени, взятые от Вечного огня в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туле, Смоленске, Мурманске, Керчи и Севастополе, прибывают на Мамаев курган, - написал Shaman в своем паблике в «ВКонтакте».
Напомним: в Мурманской области Олег Газманов даст бесплатный концерт.
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