Shaman об акции в Мурманске: Пусть блеск миллионов огней напомнит о миллионах сердец, бившихся ради Великой Победы!

В День памяти и скорби, певец принял участие в акции «Свеча памяти». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 июня в Мурманске состоялся единственный концерт певца Shaman. Он смог собрать полный Ледовый дворец спорта, а также дал небольшой импровизированный концерт уже после основного выступления.

Но на этом его пребывание в Мурманске не закончилось. В 4 утра 22 июня, в День памяти и скорби, певец принял участие в акции «Свеча памяти», которая прошла у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

- Пусть блеск миллионов огней, которые сегодня зажгутся по всей стране, напомнит о миллионах сердец, бившихся в унисон ради нашей общей Великой Победы! А еще в эти минуты частицы пламени, взятые от Вечного огня в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туле, Смоленске, Мурманске, Керчи и Севастополе, прибывают на Мамаев курган, - написал Shaman в своем паблике в «ВКонтакте».

Напомним: в Мурманской области Олег Газманов даст бесплатный концерт.

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