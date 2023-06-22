В Мурманске 24 июня ограничат движение авто на площади Спорта

Ограничения связаны с проведением мероприятий ко Дню молодежи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 24 июня будут действовать ограничения по остановке, стоянке и движению всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска, на площади Спорта, расположенной в районе дома № 1 на улице Челюскинцев.

- Запрет будет введет с 00.00 23 июня до 23.59 24 июня, - уточнили в администрации города.

Ограничения связаны с проведением мероприятий ко Дню молодежи.

Напомним: стала известна программа мероприятий на День молодежи в Мурманске.

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