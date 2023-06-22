В медсанчасти Заозерска появится компьютерный томограф

Медучреждение перейдет в подчинение Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова, о чем сообщил губернатор Андрей Чибис. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медсанчасть №3 Заозерска в следующем году оснастят современным компьютерным томографом. Это будет способствовать эффективному выявлению серьезных заболеваний и более успешному лечению.

Медучреждение перейдет в подчинение Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова, о чем сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Для обеспечения качественной медицинской помощи принято решение о переподчинении. В данный момент медсанчасть проходит лицензирование, - отметил глава региона.

Андрей Владимирович поручил вместе с блоком здравоохранения региона проработать меры по сокращению дефицита врачей, необходимого медоборудования и логистики.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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