Сам не знает, зачем это сделал. В Мурманске пьяный мужчина разбил две иномарки

По записям с камер видеонаблюдения дебошира нашли - им оказался 38-летний сосед потерпевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Мурманска, будучи подшофе, разбил чужие автомобили, припаркованные на улице Советской. На утро поврежденные Land Rover и Lifan обнаружили их хозяева и обратились в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения дебошира нашли - им оказался 38-летний сосед потерпевших.

- Мужчина рассказал, что вечером 10 июня он распивал алкоголь у себя дома, после чего вышел на улицу, где увидел припаркованный Land Rover. По неизвестным даже ему причинам, северянин стал бить машину руками и подручными средствами. Затем он вернулся домой и продолжил усугублять свое состояние, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Чуть позже, уже ночью, мурманчанину пришла мысль, что нужно «наказать» еще один автомобиль. Выбор он остановил на автомобиле марки Lifan, повредив его аналогичным способом.

Автовладельцы оценили причиненный ущерб в 245 тысяч рублей. В отношении жителя областного центра возбуждены и расследуются два уголовных дела по части 1 статьи 167 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

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