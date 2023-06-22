Мошенники через спецпрограмму оформили на жителя Кандалакши кредиты на 1,5 миллиона рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

50-летний житель Кандалакши поверил мошенникам, из-за чего лишился сбережений и чуть не оказался на долгие годы в кредитах.

Как выяснили полицейские, мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка и предложил тому установить специальное программу защиты личных данных в кабинете банка. Северянин загрузил приложение, перейдя по ссылке, и сообщил злоумышленнику коды, которые пришли в смс.

- После активации приложения мужчина заметил, что к его телефону кто-то подключился и производит странные манипуляции. Также с его карты перевели 97 тысяч рублей на неизвестный счет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Затем кандалакшанин обнаружил, что на его имя оформлены два кредита в разных банках почти на полтора миллиона рублей, которые также пытаются перечислить на неизвестные счета.

В этот момент северянин понял, что его обманули мошенники, и обратился в офис банка, где заблокировали операции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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