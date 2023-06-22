«Арктическую ипотеку» под 2% планируют запустить до конца 2023 года

В феврале состоялось первое заседание рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В феврале состоялось первое заседание рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. В Заполярье обсудили развитие Арктической зоны РФ. Одним из вопросов, которым занимаются участники группы, стала льготная ипотека по примеру той, что действует на Дальнем Востоке.

В мае вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что льготная ипотека в арктических регионах может быть запущена уже этим летом. И такая перспектива более чем реальна.

- Если все будет выполнено в срок, то первые арктические ипотеки уже могут быть выданы в этом году. Выполнены необходимые расчеты, сумма получилась внушительная: предполагаемое расширение условий программы потребует выделения дополнительного финансирования в размере 148,2 миллиарда рублей до 2050 года, - сообщил «Известиям» депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Напомним: в июле 2022 года в Мурманской области запустили программу по улучшению жилищных условий северян «Свой дом в Арктике». Жители региона могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей для строительства или покупки дома или домокомплекта. В число льготных категорий входят молодые ученые, участники СВО, многодетные семьи, педагоги и медработники.

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