В Кандалакше на женщину с ребенком напали бродячие собаки

На ситуацию отреагировали в администрации города. Фото: vk.com/kandaone

В Кандалакше на женщину с ребенком, когда они гуляли по Речной Набережной, напали бродячие собаки. О случившемся пострадавшая северянка рассказала в соцсетях.

- Мы прошли два метра от брусьев, в сторону кирпичного объекта водоканала, и тут внезапно выскочили псы и сразу же набросились на нас! Я защищала дочь, собака меня укусила в икроножную мышцу. От сотрудников ЦРБ узнала, что уже не первая пострадала от этих собак. Все пострадавшие описывают одну и ту же особь и одно и то же место, - сообщили в группе «Кандалакша онлайн» (18+).

На ситуацию отреагировали в администрации города, отметив, что подана заявка на отлов бездомных животных в указанном месте. О результатах сообщат 26 июня.

Напомним: в Мурманской области ввели штрафы за нарушение правил по содержанию и выгулу домашних животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru