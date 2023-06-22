Стало известно, где в Мурманской области установлены дорожные знаки, предупреждающие о диких животных

Риск столкновения с лосями растет осенью, когда начинается миграция. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 июня под Апатитами 18-летний водитель попал в страшное ДТП из-за трех лосей. На дорогу выбежали сразу три сохатых, северянин, пытаясь уйти от столкновения, выехал на обочину, где машина перевернулась и загорелась. Пострадали пять человек.

В минприроды региона северян предупреждают, что на дорогах установлены дорожные знаки, предупреждающие о возможности появления диких животных, и в этих местах надо быть наиболее внимательными когда управляешь транспортным средством. Правда, таких предупреждений в области немного.

- В настоящее время дорожные знаки 1.27 «Дикие животные» установлены на автодороге Заполярный -Сальмиярви. В проекте организации дорожного движения в других местах знаков нет, - уточнили «КП»-Мурманск» в минтрансе Мурманской области.

Риск столкновения с лосями растет осенью, когда начинается миграция. Но есть и другие причины, почему эти животные выходят на дороги.

- Вдоль дорог растут кусты, молодая поросль, которую они едят. Лоси не воспринимают автомобили, как опасность, потому что сами они большие. Вес лося - около 500 килограммов, а рост как минимум полтора метра, - рассказал «КП»-Мурманск» научный сотрудник Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов.

Напомним: в 10.30 20 июня у мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманской области произошло ДТП с семью пострадавшими.

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