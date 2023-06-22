Мурманск занял пятое место в стране по спросу на вахтовиков

В Мурманской области настоящий промышленный бум - работают и строятся новые предприятия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области настоящий промышленный бум - работают и строятся новые предприятия. Не удивительно, что в регионе растет спрос на вахтовиков.

Так, в Кольском Заполярье на на 129% выросло количество вакансий для таких вахтовиков, аналогичный показатель у Москвы. Больше предложений по работе только у Калининградской области (196%), Московской области (156%), Архангельской области (150%).

- На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала, - сообщила Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Вахтовикам в Мурманской области предлагают зарплату в среднем от 105 747 до 172 414 рублей. При этом регион находится на пятом месте в стране по спросу на приезжающих сотрудников. При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объема в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

Напомним: в Мурманской области прошел профориентационный тур для школьников.

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