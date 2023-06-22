В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского произошло лобовое ДТП с пострадавшим

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murman01

Вечером 21 июня в Мурманске на перекрестке улицы Чумбарова-Лучинского и проспекта Героев-североморцев лоб в лоб столкнулись две иномарки - Renault Logan и Chevrolet Lanos.

На месте происшествия работали спасатели.

- Проведены работы по сбору информации, осмотру и обеспечению безопасности места ДТП, отключению АКБ автомобилей. В аварии пострадал один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: прокуратура проводит проверку из-за ДТП с семью пострадавшими у «Долины Славы».

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