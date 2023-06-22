Подросток отравился угарным газом во время пожара на стадионе в Снежногорске

Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. Фото: Спецуправление №48 МЧС

В шестом часу вечера 21 июня случился пожар на стадионе в Снежногорске. Здесь загорелись пластиковые модули покрытия для футбольного поля, также из-за огня и высокой температуры пострадали два здания и бытовка рядом.

- По факту возгорания бытовых помещений на территории строящегося спортивного стадиона на улице Мира сотрудники полиции проводят проверку. За медицинской помощью из-за отравления угарным газом обратился несовершеннолетний очевидец происшествия. В настоящий момент подросток находится дома, от госпитализации он отказался, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Напомним: в ночь на 22 июня под Мурманском тушили серьезный пожар. В 2.08 поступил сигнал, что рядом со старым КПП в сторону Североморска горит мусор.

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