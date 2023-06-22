Рядом со старым КПП у Мурманска тушили горящий мусор

В ночь на 22 июня под Мурманском тушили серьезный пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 22 июня под Мурманском тушили серьезный пожар. В 2.08 поступил сигнал, что рядом со старым КПП в сторону Североморска горит мусор.

— В результате пожара частично сгорел строительный мусор и автомобильные покрышки на общей площади 100 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Ликвидировали пожар в 2.57.

Напомним: особый противопожарный режим ввели в Мурманской области из-за жаркой погоды и крупных лесных пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

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