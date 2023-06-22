В Снежногорске случился пожар на городском стадионе

Вечером 21 июня пожарные выезжали на пожар на стадионе в Снежногорске. Фото: спецуправление 48 МЧС России

Вечером 21 июня пожарные выезжали на пожар на стадионе в Снежногорске. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 17.32.

— На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели пластиковые модули покрытия для футбольного поля. Также огонь и высокая температура повредили одно бытовое строение и два здания, - сообщили в специальном управлении ФСП №48 МЧС России.

Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 17.32. Фото: спецуправление 48 МЧС России

Площадь пожара составила почти 18 квадратных метров.

Напомним: рядом со старым КПП на дороге Мурманск-Североморск горели старые покрышки.

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