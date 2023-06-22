Игорь Морарь: «Свеча памяти» - это возможность остановиться и вспомнить о тех, кто пожертвовал свою жизнь

В День памяти и скорби россияне отдают дань памяти тем, кто боролся, приближая День Победы. Фото: Администрация города Мурманска

22 июня в России - День памяти и скорби. 82 года назад, в 1941 году, советские люди узнали, что на страну напал враг и началась война. Впереди было лихолетье, миллионы оборванных жизней, похоронки с фронта, голод, боль и надежда, что все это закончится.

В День памяти и скорби россияне отдают дань памяти тем, кто боролся, приближая День Победы. В четыре утра, когда случилось нападение, проходит акция «Свеча памяти».

В четыре утра, когда случилось нападение, проходит акция «Свеча памяти». Фото: Администрация города Мурманска

— Свеча всегда была символом веры и надежды, которые помогали людям в самые сложные периоды Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» - это возможность остановиться и вспомнить о тех, кто пожертвовал своей жизнью за нашу свободу и независимость, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: 55 лет назад, 21 июня 1968 года, одна из улиц Мурманска получила имя Героя СССР Михаила Ивченко. В годы Великой Отечественной войны он служил в рядах Красной Армии, его направили в стрелковую часть Заполярья.

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