Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Мурманск

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей вырос весной 2023 года, в сравнении с прошлогодним периодом. Фото: пресс-служба TELE2

Мурманск-Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за 5 месяцев 2023 года. В топе целей посещения Мурманской области – классический туризм, деловые поездки и визиты к родственникам. Интернет-трафик Териберки вырос на 93%.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион. К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически значимых мест в Мурманскую область приезжают 84% посетителей. 7% приезжают с деловыми целями, 3% – к родственникам. Реже поездки связаны с лечебными или учебными целями. Чаще всего в регион прибывают на самолете (49%) и остаются в среднем на 5,7 суток. 33% гостей приезжают на поезде и проводят в области 6 дней. Автомобиль выбирают 18% туристов и остаются на 4,8 суток. Любители Севера приезжали чаще всего из Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии. Помимо этого, большую часть туристического потока составили жители Архангельской и Вологодской областей, а также Краснодарского края.

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей вырос весной 2023 года в сравнении с прошлогодним периодом. В частности, туристы активно посещали Териберку, где потребление мобильного интернета выросло на 93%. Объем скаченных и отправленных данных на территории горнолыжного курорта Большой Вудъявр увеличился на 35%, в Хибинах – на 3%.

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