В Мурманской области воздух прогреется до +23 градусов

24 и 25 июня воздух прогреется до +25. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Теплая и по-настоящему летняя погода установилась в Мурманской области. 22 июня столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, на востоке области +1+6, днем +18+23 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

24 и 25 июня воздух прогреется до +25.

Напомним: в Мурманске зацвела яблоня у драмтеатра. Дерево считается самым большим в городе.

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