Площадь Пять Углов в Мурманске стала лидером голосования за объекты благоустройства

Всего в голосовании приняли участие 30 тысяч жителей заполярной столицы. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске благоустроят все территории, которые участвовали во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Лидером стала Площадь Пять Углов - за нее северяне отдали больше всего голосов.

- Всего в онлайн-голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году приняли участие почти 30 тысяч жителей областного центра. Всем спасибо! - поблагодарил мурманчан глава администрации.

Напомним: в Мурманской области волонтеры благоустроят 10 популярных родников.

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