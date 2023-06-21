5,3 тысячи медработников Мурманской области получили специальную соцвыплату

Выплата производится в течение недели со дня поступления в электронный реестр сведений от медицинской организации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области с начала года 5 328 медработников получили специальную соцвыплату на общую сумму более 180 миллиона рублей.

Доплату получают сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Размер поддержки - от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

- По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию региональному Отделению СФР. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана, - сообщили в Отделении СФР по Мурманской области.

Выплата производится в течение недели со дня поступления в электронный реестр сведений от медицинской организации.

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